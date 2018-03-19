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181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 10:21
Суркіс прокоментував ситуацію з Хачеріді
|Євген Хачеріді
Євген Хачеріді, швидше за все, зібрався грати в європейському клубі.
Про це заявив президент киян Ігор Суркіс, коментуючи ситуацію з демаршем гравця.
"Я ж не був на лавці. Прочитав в пресі те, що сказав Хацкевич. Як пояснив тренер мені, пройшло півтори хвилини після вказівки, а гравець навіть бутси не одягнув. Тренерському штабу в такій ситуації видніше", - сказав він.
"Думаю, всередині колективу розберуться. Схоже, що Євген зібрався грати в закордонному клубі. Але він повинен привести себе в порядок і гідно дограти до кінця контракту", - заявив Ігор Суркіс в ефірі програми ПроФутбол.
Раніше повідомлялося, що Хачеріді відсторонили від тренувань з основою Динамо.
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