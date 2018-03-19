Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
181 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
19.03.2018  10:21

Суркіс прокоментував ситуацію з Хачеріді

Євген Хачеріді

Євген Хачеріді, швидше за все, зібрався грати в європейському клубі.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс, коментуючи ситуацію з демаршем гравця.

"Я ж не був на лавці. Прочитав в пресі те, що сказав Хацкевич. Як пояснив тренер мені, пройшло півтори хвилини після вказівки, а гравець навіть бутси не одягнув. Тренерському штабу в такій ситуації видніше", - сказав він.

"Думаю, всередині колективу розберуться. Схоже, що Євген зібрався грати в закордонному клубі. Але він повинен привести себе в порядок і гідно дограти до кінця контракту", - заявив Ігор Суркіс в ефірі програми ПроФутбол.

Раніше повідомлялося, що Хачеріді відсторонили від тренувань з основою Динамо.





Читай також
Хацкевич: Хачеріді не відсторонений від першої команди
Хачеріді відсторонили від тренувань з основою Динамо
Шовковський жорстко пройшовся по Хачеріді: Якби це сталося при мені, я б його на порошок стер
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
11:20
Футбол. Ще один бразилець Шахтаря заявив, що його не влаштовує рівень Прем'єр-ліги
10:57
Футбол. Стало відомо, хто замінить Ярмоленка в збірній
10:42
Теніс. Долгополов і Стаховський зберегли свої позиції в рейтингу ATP
10:21
Футбол. Суркіс прокоментував ситуацію з Хачеріді
09:57
Теніс. Костюк піднялась на 33 сходинки в рейтингу WTA
09:36
Футбол. У Чернігові виник скандал навколо платежу солідарності за трансфер Ярмоленка
09:26
Футбол. Півзахисник збірної України не хоче грати за Динамо і Шахтар
08:59
Футбол. Інтер зацікавився нападником Шахтаря
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!