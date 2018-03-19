У Неймара з'явився ще один цікавий варіант для продовження кар'єри

Неймар

Манчестер Юнайтед готовий поборотися з Реалом за форварда ПСЖ Неймара.

Реал давно хоче отримати Неймара, проте Юнайтед також хоче зробити пропозицію по гравцю.

У Манчестері розраховують, що футболіст стане новим лідером манкуніанського клубу, інформує Футбол 1.

Зараз бразилець перебуває в Бразилії і відновлюється після травми, отриманої 25 лютого в матчі Кубка Франції. Термін відновлення складе від 2,5 до 3 місяців.

Раніше повідомлялося, що Неймар передумав залишати ПСЖ.