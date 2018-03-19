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413 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 12:58
У Неймара з'явився ще один цікавий варіант для продовження кар'єри
|Неймар
Манчестер Юнайтед готовий поборотися з Реалом за форварда ПСЖ Неймара.
Реал давно хоче отримати Неймара, проте Юнайтед також хоче зробити пропозицію по гравцю.
У Манчестері розраховують, що футболіст стане новим лідером манкуніанського клубу, інформує Футбол 1.
Зараз бразилець перебуває в Бразилії і відновлюється після травми, отриманої 25 лютого в матчі Кубка Франції. Термін відновлення складе від 2,5 до 3 місяців.
Раніше повідомлялося, що Неймар передумав залишати ПСЖ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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