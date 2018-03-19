Вернидуб визнаний найкращим тренером 24-го туру УПЛ

Юрій Вернидуб

Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало наставника Зорі Юрія Вернидуба найкращим в 24-му турі УПЛ.

Зоря мінімально обіграла Верес на виїзді, що дозволило їй вийти на третє місце в турнірній таблиці.

Раніше була інформація, що Вернидуб може очолити Динамо.