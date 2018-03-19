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61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 13:28
Вернидуб визнаний найкращим тренером 24-го туру УПЛ
|Юрій Вернидуб
Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало наставника Зорі Юрія Вернидуба найкращим в 24-му турі УПЛ.
Зоря мінімально обіграла Верес на виїзді, що дозволило їй вийти на третє місце в турнірній таблиці.
Раніше була інформація, що Вернидуб може очолити Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій