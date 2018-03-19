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19.03.2018  13:42

Суркіс: Уже б написали, що хочу купити Барселону чи Реал

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс не буде купувати футбольний клуб Динамо Бухарест.

Про це заявив сам президент київського Динамо в коментарі FootballHub.

"Вчора вийшла новина, що я хочу купити бухарестське Динамо. Вже б написали, що Барселону чи Реал. Все і так знають, що моє серце - з київським Динамо. А відповідати на якісь інтернетівські речі, які запускаються не зрозуміло для чого, не хочу", - сказав він.

"Моє завдання - щоб київське Динамо проходило таких суперників, як Лаціо, а не думати про те, щоб купувати якісь команди", - підсумував Суркіс.

Раніше повідомлялося, що за останні чотири роки Динамо заробило на трансферах 70 мільйонів євро.





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