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297 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 13:42
Суркіс: Уже б написали, що хочу купити Барселону чи Реал
|Ігор Суркіс
Ігор Суркіс не буде купувати футбольний клуб Динамо Бухарест.
Про це заявив сам президент київського Динамо в коментарі FootballHub.
"Вчора вийшла новина, що я хочу купити бухарестське Динамо. Вже б написали, що Барселону чи Реал. Все і так знають, що моє серце - з київським Динамо. А відповідати на якісь інтернетівські речі, які запускаються не зрозуміло для чого, не хочу", - сказав він.
"Моє завдання - щоб київське Динамо проходило таких суперників, як Лаціо, а не думати про те, щоб купувати якісь команди", - підсумував Суркіс.
Раніше повідомлялося, що за останні чотири роки Динамо заробило на трансферах 70 мільйонів євро.
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