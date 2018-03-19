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253 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 13:57
Іспанський клуб звільнив головного тренера
Реал Сосьєдад, який програв два останні матчі в чемпіонаті Іспанії, оголосив про відставку головного тренера команди Еусебіо Сакрістана.
La #RealSociedad quiere agradecer a Eusebio Sacristán toda la aportación, profesionalidad y dedicación que ha mostrado durante el ejercicio de sus funciones en la dirección del primer equipo, al tiempo que le desea lo mejor para su futuro profesional y personal. Eskerrik asko pic.twitter.com/Hj40zK0CuB— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 18 березня 2018 р.
53-річний іспанець звільнений в зв'язку з незадовільними результатами. Після 29 турів баски займають в таблиці Ла Ліги 15-е місце.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій