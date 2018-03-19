Англійський клуб підпише півзахисника Шахтаря за 40 мільйонів

Фред

Манчестер Юнайтед - фаворит у гонці за півзахисником Шахтаря Фредом.

Гравець обійдеться манкуніанського клубу в 40 мільйонів фунтів, пише Daily Star.

Раніше була інформація, що Фред потрапив на олівець до ПСЖ.

Також повідомлялося, що Манчестер Сіті відмовиться від підписання Фреда.