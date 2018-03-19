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497 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 14:22
Англійський клуб підпише півзахисника Шахтаря за 40 мільйонів
|Фред
Манчестер Юнайтед - фаворит у гонці за півзахисником Шахтаря Фредом.
Гравець обійдеться манкуніанського клубу в 40 мільйонів фунтів, пише Daily Star.
Раніше була інформація, що Фред потрапив на олівець до ПСЖ.
Також повідомлялося, що Манчестер Сіті відмовиться від підписання Фреда.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій