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231 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 14:55
Гравця Динамо визнали найкращим в 24-му турі УПЛ
Півзахисник Динамо Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем 24-го туру УПЛ.
Він випередив на один голос хавбека Олімпіка Ореста Кузика.
20-річний хавбек провів повний матч проти Ворскли, забив 1 гол, а також відзначився гольовим пасом.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій