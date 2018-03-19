Гравця Динамо визнали найкращим в 24-му турі УПЛ

Півзахисник Динамо Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем 24-го туру УПЛ.

Він випередив на один голос хавбека Олімпіка Ореста Кузика.

20-річний хавбек провів повний матч проти Ворскли, забив 1 гол, а також відзначився гольовим пасом.