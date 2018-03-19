Аресенал - Полтава: відео онлайн-трансляція матчу 23-го туру Першої ліги

19-го березня відбудеться матч 23-го туру Першої ліги, в якому Арсенал прийме Полтаву.

Початок поєдинку - 15:00.

Подивитися цей поєдинок можна у нас на сайті:

Раніше повідомлялося, що Колос обіграв Оболонь-Бровар.