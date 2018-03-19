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57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 15:17
Аресенал - Полтава: відео онлайн-трансляція матчу 23-го туру Першої ліги
19-го березня відбудеться матч 23-го туру Першої ліги, в якому Арсенал прийме Полтаву.
Початок поєдинку - 15:00.
Подивитися цей поєдинок можна у нас на сайті:
Раніше повідомлялося, що Колос обіграв Оболонь-Бровар.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій