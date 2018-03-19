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19.03.2018  15:36

Баварія виставила солідний цінник на свого лідера

Роберт Левандовськи

Керівництво мюнхенської Баварії не має наміру вести переговори про трансферну ціну нижче ста мільйонів євро за свого форварда Роберта Левандовьски.

Про це пише в сьогоднішньому випуску.

Польським бомбардиром цікавляться Манчестер Юнайтед і мадридський Реал, але у нього чинний контракт підписаний до 2021 року.

Як відомо, раніше стало відомо про чергове досягнення Левандовського у Баварії.





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