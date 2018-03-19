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245 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 15:36
Баварія виставила солідний цінник на свого лідера
|Роберт Левандовськи
Керівництво мюнхенської Баварії не має наміру вести переговори про трансферну ціну нижче ста мільйонів євро за свого форварда Роберта Левандовьски.
Про це пише в сьогоднішньому випуску.
Польським бомбардиром цікавляться Манчестер Юнайтед і мадридський Реал, але у нього чинний контракт підписаний до 2021 року.
Як відомо, раніше стало відомо про чергове досягнення Левандовського у Баварії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій