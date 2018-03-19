20-річний українець дебютував в чемпіонаті Сербії

Юрій Вакулко

Сербський Партизан в 28-му турі чемпіонату здобув перемогу над Радніком - 2:0.

У складі бєлградської команди в цьому матчі дебютував 20-річний український півзахисник Юрій Вакулко.

Він вийшов на поле на 71-й хвилині, коли його команда вже вигравала 2:0. Цей матч став першим офіційним для Вакулка в складі першої команди Партизана.

До цього він по одному разу потрапляв в заявку команди на матч чемпіонату і Кубка Сербії.

Партизан після 28-ми турів займає друге місце в таблиці, маючи в активі 61 очко, пише GoldTalant.com.ua.