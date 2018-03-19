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97 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 15:46
20-річний українець дебютував в чемпіонаті Сербії
|Юрій Вакулко
Сербський Партизан в 28-му турі чемпіонату здобув перемогу над Радніком - 2:0.
У складі бєлградської команди в цьому матчі дебютував 20-річний український півзахисник Юрій Вакулко.
Він вийшов на поле на 71-й хвилині, коли його команда вже вигравала 2:0. Цей матч став першим офіційним для Вакулка в складі першої команди Партизана.
До цього він по одному разу потрапляв в заявку команди на матч чемпіонату і Кубка Сербії.
Партизан після 28-ми турів займає друге місце в таблиці, маючи в активі 61 очко, пише GoldTalant.com.ua.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій