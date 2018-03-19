Президент клубу з Першої ліги збирається вивести команду в Лігу Європи

Олександр Поворознюк

Петровський Інгулець має на меті потрапляння до Ліги Європи.

Про це сказав президент клубу Олександр Поворознюк.

"Я своїх цілей ніколи не приховував. Це тренери кажуть про це обережно, а я говорив і говорю, що хочу виступати в УПЛ і, як мінімум, в Лізі Європи. А далі час покаже", - цитує Поворознюка ua-football.

Нагадаємо, що наразі Інгулець іде третім у Першій лізі.