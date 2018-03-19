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913 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 21:18
Президент клубу з Першої ліги збирається вивести команду в Лігу Європи
|Олександр Поворознюк
Петровський Інгулець має на меті потрапляння до Ліги Європи.
Про це сказав президент клубу Олександр Поворознюк.
"Я своїх цілей ніколи не приховував. Це тренери кажуть про це обережно, а я говорив і говорю, що хочу виступати в УПЛ і, як мінімум, в Лізі Європи. А далі час покаже", - цитує Поворознюка ua-football.
Нагадаємо, що наразі Інгулець іде третім у Першій лізі.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій