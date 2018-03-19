Суркіс про Гуйе в Динамо: Нам що, шкода, щоб він потренувався?

Папа Гуйе

Президент Динамо Ігор Суркіс не бачить проблеми в тому, що екс-захисник Металіста Папа Гуйе тренується з киянами.

Про це він повідомив в інтерв'ю footballhub.

"Просто попросили його агенти, щоб він потренувався, побігав, набрав якусь форму. Ніхто взагалі не говорить, що він буде грати в Динамо, навіть питання так не стояло", - пояснив функціонер.

"Відразу підняли шум. Гуйе гідно грав у Металісті, був на провідних ролях, нам що, шкода, щоб він зробив там якісь медичні процедури?" - дивується Суркіс.

"Якщо добре себе проявить? Ну, є ж тренерський штаб. Раптом проявить, дійсно ще пограє, до мене за контрактом ніхто не звертався", - розповів президент Динамо.

Раніше з'явилася інформація, що Папа Гуйе тренується з київським Динамо.