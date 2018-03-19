Коломоєць: У збірній треба більше думати, у Ворсклі – більше бігати

Юрій Коломоєць / footboom

Нападник Ворскли та збірної України Юрій Коломоєць пояснив, у чому полягає відмінність між робою в клубі та національній команді.

Про це він розповів в ефірі Футбол 1.

"Передусім, у збірній хотів справити гарне враження про себе. Сподіваюся, у мене це вийшло. Також не хотілося, щоб цей виклик був одноразовою акцією", - пригадав футболіст перші дні в збірній України.

"Один шанс забити точно був: у першому таймі довго думав і наважувався на удар по воротах, а в результаті забарився і втратив м'яч. Напевно, потрібно було швидше обирати рішення й бити", - вважає нападник.

"Вимоги в моєму клубі відрізняються від вимог у збірній України: у Ворсклі дійсно потрібно більше бігати ,а у збірній – думати", - сказав Коломоєць.

Нагадаємо, що нападника Ворскли Кулача обікрали, поки він їздив до Києва на матч з Динамо.