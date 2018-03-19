Коломоєць: У збірній треба більше думати, у Ворсклі – більше бігати
|Юрій Коломоєць / footboom
Нападник Ворскли та збірної України Юрій Коломоєць пояснив, у чому полягає відмінність між робою в клубі та національній команді.
Про це він розповів в ефірі Футбол 1.
"Передусім, у збірній хотів справити гарне враження про себе. Сподіваюся, у мене це вийшло. Також не хотілося, щоб цей виклик був одноразовою акцією", - пригадав футболіст перші дні в збірній України.
"Один шанс забити точно був: у першому таймі довго думав і наважувався на удар по воротах, а в результаті забарився і втратив м'яч. Напевно, потрібно було швидше обирати рішення й бити", - вважає нападник.
"Вимоги в моєму клубі відрізняються від вимог у збірній України: у Ворсклі дійсно потрібно більше бігати ,а у збірній – думати", - сказав Коломоєць.
Нагадаємо, що нападника Ворскли Кулача обікрали, поки він їздив до Києва на матч з Динамо.
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