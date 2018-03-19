Збірна України може перенести перше тренування в Харкові через снігопад

Фото - ФФУ

Наіональна збірна України може відтермінувати перше тренування в Харкові через погану погоду.

Про це повідомляє ФФУ.

Заняття заплановане на 19 березня о 19:00.

Нагадаємо, що 20 березня збірна проведе відкрите тренування для вболівальників на ОСК Металіст.