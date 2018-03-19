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1520 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 19:14
Збірна України може перенести перше тренування в Харкові через снігопад
|Фото - ФФУ
Наіональна збірна України може відтермінувати перше тренування в Харкові через погану погоду.
Про це повідомляє ФФУ.
Заняття заплановане на 19 березня о 19:00.
Нагадаємо, що 20 березня збірна проведе відкрите тренування для вболівальників на ОСК Металіст.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій