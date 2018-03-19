Ультрас Динамо закликає ФФУ вплинути на заборону символіки ДНР і ЛНР на матчах

Фанати київського Динамо Родичі написали листа Андрію Павелку з проханням звернутися до УЄФА і ФІФА, щоб заборонити символіку ДНР і ЛНР на футбольних матчах.

Про це йдеться на сторінці ультрас у фейсбук.

"Колектив уболівальників Динамо Родичі відверто стурбований ситуацією, що складається під час проведення спортивних змагань під егідою УЄФА останнім часом. На трибунах стадіонів регулярно з'являється символіка, яка є неприйнятною для цивілізованого суспільства.

Ідеться, звичайно ж, про символіку терористичних організацій, так званих ДНР і ЛНР, які захопили частину території України і відкрито продовжують свою злочинну діяльність.

На жаль, змушені констатувати, що ФФУ за чотири роки окупації Криму та військової агресії РФ в Україні, спочатку не вжила жодних дій з метою заборони використання символіки, яка відверто пропагує тероризм і дискримінацію на футбольних матчах.

Публічна демонстрація такої символіки ображає честь і гідність кожної порядної людини, порушує чинне українське та європейське законодавство, а також правила і норми УЄФА.

Вимагаємо від ФФУ звернутися до ФІФА та УЄФА до вимог зарахувати символіку ДНР і ЛНР до Переліку дискримінаційних символів у європейському футболі і заборонити їх використання на матчах", - йдеться у листі.

Нагадаємо, що у Римі вжили безпрецедентні заходи безпеки щодо фанатів Динамо.