Роналду не зміг домовитися з іспанською податковою про закриття кримінальної справи

Кріштіану Роналду

Нападник Реала Кріштіану Роналду продовжує перебувати під пильним наглядом іспанських податківців.

Про це повідомляє As.

Юристи, які представляють інтереси португальця, запропонували сплатити 3,8 мільйона євро штрафу та судові витрати, щоб закрити справу.

Але податківці відкинули цю пропозицію і наполягають на повній виплаті всіх заборгованостей - 14,8 мільйона євро. Стверджується, що цю суму Роналду сховав від податкової в період з 2011 до 2014 року, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося ще одне цікаве досягнення.