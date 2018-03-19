Лідери Манчестер Юнайтед незадоволені тим, що Моуріньо безпідставно критикує їхнього партнера

Люк Шоу

Деякі футболісти Манчестер Юнайтед незадоволені ставленням головного тренера команди Жозе Моуріньо до захисника Люка Шоу.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, деякі лідери команди незадоволені тим, як португалець ставиться до Шоу і вважають, що він упереджений. Зокрема, Моуріньо накричав на захисника в перерві матчу з Брайтоном, у той час як гравці вважали, що Шоу провів хороший перший тайм.

Лідери команди роздумують над цією ситуацією і хочуть поговорити з Моурінью, щоб усе залагодити. Стверджується, що такі ж настрої і серед деяких співробітників клубу, які вважають, що Моуріньо перегинає палицю.

Крім того, публічна критика, вважають у керівництві МЮ, шкодить шансам клубу продати Шоу за прийнятною ціною і знижує вартість гравця.

Термін контракту Шоу збігає наступного літа. За інформацією The Guardian, він не хоче міняти клуб у 2018 році і має намір дочекатися наступного сезону, незважаючи на невдоволення ситуацією", - пише Трибуна.

Нагадаємо, що Моурінью встановив цікаве досягнення у Манчестер Юнайтед.