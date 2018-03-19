Леоненко: Покладіть Бєсєдіну мати на полі - нехай бореться

Віктор Леоненко

Експерт програми Великий футбол Віктор Леоненко вважає, що нападник повинен не боротися на полі, а забивати голи.

Про це він повідомив в ефірі програми.

"Майстерність повинна завжди обігрувати спецназ. Динамо, коли отримувало м'яч, не знало, що з ним робити, шкода вболівальників. Хоча навіть при такій поганій грі кияни могли зіграти внічию. Потрібно було просто влучати у ворота що Гонсалесу, що Циганкову", - вважає експерт.

"Ривки робили тільки ці двоє людей. Бєсєдін? Він не завдав жодного удару. Нападник повинен створювати моменти, забивати і віддавати гольові. Боровся? Покладіть йому мати на поле - нехай бореться. Бойко знову допускав серйозні помилки", - підсумував Леоненко.

Нагадаємо, що Леоненко роздав усі свої медалі, бо вони йому "нафіг" не потрібні.