Леоненко: Покладіть Бєсєдіну мати на полі - нехай бореться
|Віктор Леоненко
Експерт програми Великий футбол Віктор Леоненко вважає, що нападник повинен не боротися на полі, а забивати голи.
Про це він повідомив в ефірі програми.
"Майстерність повинна завжди обігрувати спецназ. Динамо, коли отримувало м'яч, не знало, що з ним робити, шкода вболівальників. Хоча навіть при такій поганій грі кияни могли зіграти внічию. Потрібно було просто влучати у ворота що Гонсалесу, що Циганкову", - вважає експерт.
"Ривки робили тільки ці двоє людей. Бєсєдін? Він не завдав жодного удару. Нападник повинен створювати моменти, забивати і віддавати гольові. Боровся? Покладіть йому мати на поле - нехай бореться. Бойко знову допускав серйозні помилки", - підсумував Леоненко.
Нагадаємо, що Леоненко роздав усі свої медалі, бо вони йому "нафіг" не потрібні.
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