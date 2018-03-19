Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
206 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
19.03.2018  20:41

Яремчук: Проведу в розташуванні збірної декілька днів і повернуся до Бельгії

Роман Яремчук (справа) прибув до збірної / ФФУ

Новобранець збірної України Роман Яремчук проведе в команді усього декілька днів.

Про це повідомляє ФФУ.

"Проведу в розташуванні збірної декілька днів і повернуся до Бельгії. Зараз важко сказати, через скільки знову вийду на поле. Спочатку був визначений термін три тижні, але минув тільки один. Треба буде робити повторне МРТ, тоді стане щось зрозуміло. Звісно, я хочу повернутися якомога скоріше, але не треба форсувати події", - сказав гравець Гента.

"Із Шевченком була звичайна робоча розмова, тренер зрозумів мене, я зрозумів його, ми дійшли однієї думки", - розповів Яремчук.

"У мене, на відміну від Зінченка, з голосом є деякі проблеми, але, думаю, ми з Микитою Бурдою щось придумаємо на посвяті в збірну", - проанонсував нападник.

Нагадаємо, що Шевченко порадився з екс-тренером Динамо щодо збірної Саудівської Аравії.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
21:18
Футбол. Президент клубу з Першої ліги збирається вивести команду в Лігу Європи
20:56
Футбол. Стало відомо, яку суму Олімпік отримав від Слована за Моху
20:41
Футбол. Яремчук: Проведу в розташуванні збірної декілька днів і повернуся до Бельгії
20:23
Футбол. Леоненко: Покладіть Бєсєдіну мати на полі - нехай бореться
19:57
Футбол. Роналду не зміг домовитися з іспанською податковою про закриття кримінальної справи
19:35
ЧС-2018. До мережі потрапили знімки нової форми збірної Бразилії на ЧС-2018. ФОТО
19:14
Футбол. Збірна України може перенести перше тренування в Харкові через снігопад
18:55
Бокс. Гвоздик про бій за чемпіонсьий пояс WBC: Не вірю, що Стівенсон не вилізає зі спортзалу, скоріше насолоджується життям
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!