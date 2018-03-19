Яремчук: Проведу в розташуванні збірної декілька днів і повернуся до Бельгії

Роман Яремчук (справа) прибув до збірної / ФФУ

Новобранець збірної України Роман Яремчук проведе в команді усього декілька днів.

Про це повідомляє ФФУ.

"Проведу в розташуванні збірної декілька днів і повернуся до Бельгії. Зараз важко сказати, через скільки знову вийду на поле. Спочатку був визначений термін три тижні, але минув тільки один. Треба буде робити повторне МРТ, тоді стане щось зрозуміло. Звісно, я хочу повернутися якомога скоріше, але не треба форсувати події", - сказав гравець Гента.

"Із Шевченком була звичайна робоча розмова, тренер зрозумів мене, я зрозумів його, ми дійшли однієї думки", - розповів Яремчук.

"У мене, на відміну від Зінченка, з голосом є деякі проблеми, але, думаю, ми з Микитою Бурдою щось придумаємо на посвяті в збірну", - проанонсував нападник.

Нагадаємо, що Шевченко порадився з екс-тренером Динамо щодо збірної Саудівської Аравії.