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19.03.2018  23:33

Зінченко: Я один не можу тягнути на спині весь вокал збірної у свої 21

Олександр Зінченко / ФФУ

Олександр Зінченко жартома вважає себе гуру співів у національній збірній України.

Про це він повідомив по приїзду в табір команди.

"До збірної завжди приїжджаєш із хорошим настроєм. Усі один за одним сумують, є що розповісти, поспілкуватися. Тут завжди посмішка на обличчі", - розповів гравець Манчестер Сіті.

"Нас чекають дві товариські гри проти Саудівської Аравії і Японії. Сьогодні ввечері у нас будуть збори, де нам озвучать цілі на найближчі матчі. Хоча мета у нас завжди одна - тільки перемагати. У будь-якій грі: і товариській, і офіційній, потрібно віддаватися на 100 відсотків", - запевнив футболіст.

"Чи буду допомагати Яремчуку пройти посвяту в гравці збірної? Звичайно, я займуся цим, буду відповідальним. Потрібно трохи поправляти наші вокальні здібності в Україні, я один не можу тягнути все це на своїй спині в свої 21. Звичайно, у нас це традиція в збірній. Що саме буде співати Яремчук? Не знаю, він сам повинен вибрати", - цитує Зінченка ФФУ.

Нагадаємо, що Яремчук проведе в розташуванні збірної декілька днів і повернеться до Бельгії.





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