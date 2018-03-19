Коноплянка: Через погодні умови можемо тільки на лижах покататися

Євген Коноплянка

Збірна України скасувала тренування на полі через сильний снігопад.

А Євген Коноплянка розповів, із якими емоціями прилетів до збірної.

"Мене переповнюють емоції. Давно не отримував ігрової практики. Самовіддача у мене буде на 100%. Чому у мене мало ігрового часу в Шальке? Я ставив такі запитання, відповідь була небагатослівною. Усе добре", - запевнив вінгер.

"Я був готовий сьогодні провести тренування, хоч я і приїхав увечері, у мене було 9 перельотів. Але через погодні умови можемо тільки на лижах покататися", - пожартував футболіст.

"Мені подобається традиція, коли новачки збірної виконують пісню. Ось тільки емоцій з боку новеньких не вистачає. Але я їх розумію, я з цим стикався, розумію, що їм не по собі. Бажаю їм розслабитися і не перейматися. Звичайно, ми їм допоможемо. Тут же Зінченко присутній, думаю, він зі своєю гітарою приїхав", - цитує Коноплянку ФФУ.

Раніше Зінченко заявив, що один не може тягнути на спині весь вокал збірної у його 21.