80 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.03.2018 00:03
Чорноморець заявив хавбека на УПЛ
|Іван Матяж
Хавбек Іван Матяж заявлений за Чорноморець в УПЛ на весняну частину чемпіонату.
При цьому офіційного оголошення про підписання 30-річного футболіста не було.
Останнім клубом Матяжа була хорватська Істра, за яку зіграв 23 матчі у всіх турнірах, забивши 2 голи.
Раніше була інформація, що Чорноморець планує дозаявити підкріплення до матчу із Ворсклою.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій