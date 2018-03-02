Чорноморець заявив хавбека на УПЛ

Іван Матяж

Хавбек Іван Матяж заявлений за Чорноморець в УПЛ на весняну частину чемпіонату.

При цьому офіційного оголошення про підписання 30-річного футболіста не було.

Останнім клубом Матяжа була хорватська Істра, за яку зіграв 23 матчі у всіх турнірах, забивши 2 голи.

Раніше була інформація, що Чорноморець планує дозаявити підкріплення до матчу із Ворсклою.