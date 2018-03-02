Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
85 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
02.03.2018  00:21

Барселона не змогла виграти у Лас-Пальмаса. Матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії

 

В матчі 26-го туру іспанського чемпіонату Барселона зіграла внічию з Лас-Пальмасом.

Раніше повідомлялося, що Атлетик та Валенсія не виявили переможця.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

26-й тур

1 березня

Бетіс – Реал Сосьєдад 0:0 (0:0, 0:0)

Лас-Пальмас – Барселона 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 21 Мессі, 1:1 – 48, пенальті Кальєрі

Алавес – Леванте 1:0 (0:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 90 Лагуардія 

    І В Н П М О
  1 Барселона 26 20 6 0 68-13 66
  2 Атлетико 26 18 7 1 45-11 61
  3 Реал 26 15 6 5 62-28 51
  4 Валенсія 26 15 5 6 50-30 50
+1 5 Севілья 26 13 3 10 34-40 42
-1 6 Вільяреал 26 12 5 9 36-30 41
+2 7 Ейбар 26 11 5 10 33-37 38
+2 8 Жирона 26 10 7 9 36-36 37
-2 9 Бетіс 26 11 4 11 43-50 37
+1 10 Хетафе 26 9 9 8 32-22 36
-3 11 Сельта 26 10 5 11 43-38 35
  12 Атлетик 26 7 11 8 27-29 32
+2 13 Еспаньол 26 7 10 9 23-32 31
+2 14 Алавес 26 10 1 15 23-37 31
-1 15 Реал Сосьєдад 26 8 6 12 47-47 30
-3 16 Леганес 26 8 6 12 21-32 30
  17 Леванте 26 3 11 12 21-41 20
  18 Лас-Пальмас 26 5 5 16 19-53 20
  19 Депортиво 26 4 6 16 24-56 18
  20 Малага 26 3 4 19 16-41 13




Читай також
Атлетик та Валенсія не виявили переможця, Грізманн забив чотири голи Леганесу. Інші матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії
Бетіс на виїзді здолав Леванте у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії
Реал поступився Еспаньолу. Матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:21
Футбол. Барселона не змогла виграти у Лас-Пальмаса. Матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії
00:03
Футбол. Чорноморець заявив хавбека на УПЛ
01.03.2018
23:52
Футбол. Манчестер Сіті розгромив Арсенал в 28-му турі чемпіонату Англії
23:39
Футбол. Карпати підписали аргентинського форварда
23:20
Футбол. Зінченко вийшов на заміну в грі проти Арсенала
23:04
Легка атлетика. Левченко залишилась без медалі на зимовому чемпіонаті світу
22:37
Футбол. ФФУ відклала рішення щодо договорняків молодіжок Олімпіка
22:20
Футбол. Агент одного з лідерів Шахтаря розповів про його перспективи у Європі
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!