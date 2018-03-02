Барселона не змогла виграти у Лас-Пальмаса. Матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії

В матчі 26-го туру іспанського чемпіонату Барселона зіграла внічию з Лас-Пальмасом.

Раніше повідомлялося, що Атлетик та Валенсія не виявили переможця.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

26-й тур

1 березня

Бетіс – Реал Сосьєдад 0:0 (0:0, 0:0)

Лас-Пальмас – Барселона 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 21 Мессі, 1:1 – 48, пенальті Кальєрі

Алавес – Леванте 1:0 (0:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 90 Лагуардія