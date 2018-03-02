85 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.03.2018 00:21
Барселона не змогла виграти у Лас-Пальмаса. Матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії
В матчі 26-го туру іспанського чемпіонату Барселона зіграла внічию з Лас-Пальмасом.
Раніше повідомлялося, що Атлетик та Валенсія не виявили переможця.
Чемпіонат Іспанії-2017/18
26-й тур
1 березня
Бетіс – Реал Сосьєдад 0:0 (0:0, 0:0)
Лас-Пальмас – Барселона 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 21 Мессі, 1:1 – 48, пенальті Кальєрі
📍 Final whistle Estadio Gran Canaria!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 березня 2018 р.
⚽ #LasPalmasBarça
👟 Calleri / Leo Messi
🔴🔵 #ForçaBarça pic.twitter.com/EnYifjZleY
Алавес – Леванте 1:0 (0:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 90 Лагуардія
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|20
|6
|0
|68-13
|66
|2
|Атлетико
|26
|18
|7
|1
|45-11
|61
|3
|Реал
|26
|15
|6
|5
|62-28
|51
|4
|Валенсія
|26
|15
|5
|6
|50-30
|50
|+1
|5
|Севілья
|26
|13
|3
|10
|34-40
|42
|-1
|6
|Вільяреал
|26
|12
|5
|9
|36-30
|41
|+2
|7
|Ейбар
|26
|11
|5
|10
|33-37
|38
|+2
|8
|Жирона
|26
|10
|7
|9
|36-36
|37
|-2
|9
|Бетіс
|26
|11
|4
|11
|43-50
|37
|+1
|10
|Хетафе
|26
|9
|9
|8
|32-22
|36
|-3
|11
|Сельта
|26
|10
|5
|11
|43-38
|35
|12
|Атлетик
|26
|7
|11
|8
|27-29
|32
|+2
|13
|Еспаньол
|26
|7
|10
|9
|23-32
|31
|+2
|14
|Алавес
|26
|10
|1
|15
|23-37
|31
|-1
|15
|Реал Сосьєдад
|26
|8
|6
|12
|47-47
|30
|-3
|16
|Леганес
|26
|8
|6
|12
|21-32
|30
|17
|Леванте
|26
|3
|11
|12
|21-41
|20
|18
|Лас-Пальмас
|26
|5
|5
|16
|19-53
|20
|19
|Депортиво
|26
|4
|6
|16
|24-56
|18
|20
|Малага
|26
|3
|4
|19
|16-41
|13
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