Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
4733 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
02.03.2018  14:18

Визначилися пари команд в 1/2 фіналу Кубку України


2 березня на Дніпро-Арені у місті Дніпро відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку України-2017/18.

В 1/2 фіналу зіграють СК Дніпро - Динамо та Шахтар - Маріуполь. Базовий день проведення матчів - 18 квітня. 

Переможець пари дніпровської та київської команди буде номінальним господарем фінального поєдинку, який заплановано на 9 травня у Дніпрі. 

Чемпіон детально розповів про деталі жеребкування.

Відповідно друга пара - Шахтар - ФК Маріуполь. 

Маємо першу пару - СК Дніпро-1 - Динамо.

У Дніпрі вже все готове для жеребкування.

На цій стадії, нагадаємо, гратимуть київське Динамо, донецький Шахтар, ФК Маріуполь та представник Другої ліги СК Дніпро-1. 

Процес визначення пар суперників керував голова комітету збірних ФФУ Мирон Маркевич та відомий український фахівець, технічний директор Федерації Олег Протасов. Цікаво, що обидва у свій час тренували Дніпро, який виступав на одноіменному стадіоні. 

Жереб буде сліпим, тобто теоретично на цій стадії ми можемо побачити протистояння двох українських грандів. 

Нагадаємо, фінал турніру відбудеться у Дніпрі 9 травня. 

За процесом жеребкування можна слідкувати за відеотрансляцією.

Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу Динамо обіграло Десну 2:0, Шахтар розгромив Верес 4:0, Маріуполь обіграв Ворсклу 2:1.

Тоді як СК Дніпро-1 виявився сильнішим за ФК Львів у драматичному поєдинку, забивши гол на останніх секундах додаткового часу. Зазначимо, що команда із Дніпра є дебютантом Кубку України. 




Читай також
Друголіговий Дніпро-1 вийшов до півфіналу Кубку Украни
Десна - Динамо: епізоди кубкової битви показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Матч Динамо і Зорі відбудеться за будь-якої погоди
Шахтар - другий в Європі за цікавим показником
Шахтар піднявся в рейтингу УЄФА завдяки перемозі над Ромою
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
16:19
Футбол. Михайленко: Не хотіли, щоб нам попався Шахтар у півфіналі Кубку України
15:58
Футбол. Українець Хобленко потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі
15:45
Гандбол. Визначився склад збірної України на матчі кваліфікації ЧЄ-2018
15:23
Футбол. Стало відомо, скільки коштують квитки на матч Ліги Європи Лаціо - Динамо у Римі
14:59
Футбол. Сніговій та сугроби на полі не проблема для Миколаєва. ФОТО
14:45
Легка атлетика. Українець йде четвертим після трьох видів у п'ятиборстві на ЧС-2018
14:18
Футбол. Визначилися пари команд в 1/2 фіналу Кубку України
13:59
Футбол. Зоря не зможе розраховувати на лідера у важливому матчі з Динамо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!