Визначилися пари команд в 1/2 фіналу Кубку України





2 березня на Дніпро-Арені у місті Дніпро відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку України-2017/18.

В 1/2 фіналу зіграють СК Дніпро - Динамо та Шахтар - Маріуполь. Базовий день проведення матчів - 18 квітня.

Переможець пари дніпровської та київської команди буде номінальним господарем фінального поєдинку, який заплановано на 9 травня у Дніпрі.

Чемпіон детально розповів про деталі жеребкування.

Відповідно друга пара - Шахтар - ФК Маріуполь.

Маємо першу пару - СК Дніпро-1 - Динамо.

У Дніпрі вже все готове для жеребкування.

На цій стадії, нагадаємо, гратимуть київське Динамо, донецький Шахтар, ФК Маріуполь та представник Другої ліги СК Дніпро-1.

Процес визначення пар суперників керував голова комітету збірних ФФУ Мирон Маркевич та відомий український фахівець, технічний директор Федерації Олег Протасов. Цікаво, що обидва у свій час тренували Дніпро, який виступав на одноіменному стадіоні.

Жереб буде сліпим, тобто теоретично на цій стадії ми можемо побачити протистояння двох українських грандів.

Нагадаємо, фінал турніру відбудеться у Дніпрі 9 травня.

За процесом жеребкування можна слідкувати за відеотрансляцією.

Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу Динамо обіграло Десну 2:0, Шахтар розгромив Верес 4:0, Маріуполь обіграв Ворсклу 2:1.

Тоді як СК Дніпро-1 виявився сильнішим за ФК Львів у драматичному поєдинку, забивши гол на останніх секундах додаткового часу. Зазначимо, що команда із Дніпра є дебютантом Кубку України.