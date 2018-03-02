Рух скасував спаринг у Туреччини через епідемію травм

Рух у Белеку переживає нелегкі моменти/ФК Рух

Клуб Першої ліги Рух із Винників був змушений внести корективи у тренувальні збори у турецькому Белеку.

Так, стало відомо про скасування спарингу, який було заплановано на 2 березня (при цьому - перед початком зборів не було відомо, з ким саме зіграє команда у цей день - ред.). Причиною такого рішення стала справжня епідемія травм у команді.

Зокрема під час гри із казахстанським Таразом тренерський штаб команди на чолі із Андрієм Кікотем міг розраховувати лише на 14 гравців. Решта - Василь Білий, Олександр Чепелюк, Роман Никитюк, Володимир Заставний, Євген Лозовий, Володимир Макар та Святослав Зубар - перебували у лазареті.

За словами лікаря команди Романа Вайди, певна кількість гравців, таких як Білий, отримали своє лікування безпосередньо в Белеку та продовжать відновлення в Україні. Частина футболістів повернеться до тренувань ще у Туреччині.

"Не думаю, що причину травм варто шукати у тренувальному процесі чи у кліматичних умовах. Тут все простіше - жорсткі дії суперників, зокрема із казахстанських команд. Багато з них привезли сюди на збори велику кількість новачків, які перебувають не перегляді. Вони хочуть щось довести, проявити себе і не збираються грати делікатно", - розповів Вайда клубній прес-службі.

Додамо, що 5 березня у Руха заплановано спаринг із білоруською Іслоччю, а 8-го числа підопічні Кікотя зустрінуться із молдовським Мілсамі.

Раніше повідомлялося, що у зимову перерву Рух підсилився екс-футболістом Олександрії.