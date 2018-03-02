У Карпатах хочуть вирішити проблему із боргом Гудимі та уникнути жорстких санкцій

У Карпатах погоджуються із існуванням боргу перед екс-футболістом клубу Володимиром Гудимою і хочуть вирішити це питання.

Про це заявив адвокат футболіста Андрій Руденко.

"Слова про можливе зникнення Карпат відкрито прозвучали від віце-президента львівського клубу Олега Смалійчука. Взагалі, з подій, які відбувалися на засіданні КДК (1 березня, де щодо Карпат було застосовано санкції - ред.), я зрозумів, що у Смалійчука є карт-бланш від власника клубу. Нинішній керманич клубу хоче вирішити проблему з Гудимою (фактично він визнав існування боргу), але не має клубного бюджету для сплати боргу, тому сміливо можна припустити, що хоче все вирішити як приватна особа", - розповів Руденко.

"Смалійчук запропонував розбити борг Гудими на 10 місяців. Але в той же час кілька разів прозвучала думка: "Якщо Карпати вилетять, ніхто нікому платити не буде, тому що не факт, що клуб взагалі буде існувати", - цитує адвоката СпортАрена.

Нагадаємо, 1 березня КДК ФФУ зняв з Карпат 6 очок за повторне звернення до суду загальної інстанції у справі Володимира Гудими.

Раніше повідомлялося, що ФІФА надіслала в ФФУ лист, в якому вимагає пояснень у справі Карпат і екс-гравця львів'ян.