У Карпатах хочуть вирішити проблему із боргом Гудимі та уникнути жорстких санкцій
У Карпатах погоджуються із існуванням боргу перед екс-футболістом клубу Володимиром Гудимою і хочуть вирішити це питання.
Про це заявив адвокат футболіста Андрій Руденко.
"Слова про можливе зникнення Карпат відкрито прозвучали від віце-президента львівського клубу Олега Смалійчука. Взагалі, з подій, які відбувалися на засіданні КДК (1 березня, де щодо Карпат було застосовано санкції - ред.), я зрозумів, що у Смалійчука є карт-бланш від власника клубу. Нинішній керманич клубу хоче вирішити проблему з Гудимою (фактично він визнав існування боргу), але не має клубного бюджету для сплати боргу, тому сміливо можна припустити, що хоче все вирішити як приватна особа", - розповів Руденко.
"Смалійчук запропонував розбити борг Гудими на 10 місяців. Але в той же час кілька разів прозвучала думка: "Якщо Карпати вилетять, ніхто нікому платити не буде, тому що не факт, що клуб взагалі буде існувати", - цитує адвоката СпортАрена.
Нагадаємо, 1 березня КДК ФФУ зняв з Карпат 6 очок за повторне звернення до суду загальної інстанції у справі Володимира Гудими.
Раніше повідомлялося, що ФІФА надіслала в ФФУ лист, в якому вимагає пояснень у справі Карпат і екс-гравця львів'ян.
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