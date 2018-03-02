Зоря не зможе розраховувати на лідера у важливому матчі з Динамо

Олександр Андрієвський (праворуч)/ФК Зоря

Хавбек Зорі Олександр Андрієвський пропустить матч 22-го туру УПЛ проти Динамо.

Причиною цього стала заборона Динамо на участь у грі тих футболістів, які виступають у складі луганської команди на правах оренди. Окрім Андрієвського це ще й захисник Олександр Тимчик.

І якщо Тимчик перейшов у Зорю взимку і встиг провести за команду Юрія Вернидуба лише два матчі, при цьому забивши гол, то Андрієвський - взяв участь у 18 матчах у нинішньому сезоні (3 голи), пише СпортАрена.

Як повідомлялося, матч заплановано на 4 березня і незважаючи на погодні негаразди в Україні він відбудеться із 100-відсотковою гарантією.

Раніше повідомлялося, що Юрій Вернидуб підтримав Динамо, зробивши важливу заяву.