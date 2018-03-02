Сніговій та сугроби на полі не проблема для Миколаєва. ФОТО

Клуб Першої ліги МФК Миколаїв, незважаючи на несприятливі погодні умови в Україні, продовжує тренування.

Так, у мережу потрапило фото з одного із занять команди на повністю засніженому полі стадіону - його виклав у мережу головний тренер команди Руслан Забранський.

Нагадаємо, що Миколаїв йде на 12-му місці чемпіонату Першої ліги. Відновить змагання у першості команда Забранського виїзною зустріччю із Кремнем.

Раніше стало відомо, що через сніговій було перенесено матч 22-го туру УПЛ Зірка - Олександрія.