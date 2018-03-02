366 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.03.2018 14:59
Сніговій та сугроби на полі не проблема для Миколаєва. ФОТО
Клуб Першої ліги МФК Миколаїв, незважаючи на несприятливі погодні умови в Україні, продовжує тренування.
Так, у мережу потрапило фото з одного із занять команди на повністю засніженому полі стадіону - його виклав у мережу головний тренер команди Руслан Забранський.
Нагадаємо, що Миколаїв йде на 12-му місці чемпіонату Першої ліги. Відновить змагання у першості команда Забранського виїзною зустріччю із Кремнем.
Раніше стало відомо, що через сніговій було перенесено матч 22-го туру УПЛ Зірка - Олександрія.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій