287 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.03.2018 15:23
Стало відомо, скільки коштують квитки на матч Ліги Європи Лаціо - Динамо у Римі
2 березня стартував продаж квитків на матч 1/8 фіналу Ліги Європи Лаціо - Динамо.
Так, на легендарний стадіон Стадіо Олімпіко вболівальники зможуть потрапити, якщо заплатять від 5 до 150 євро. При цьому, найменшу ціну квитка встановлено для жінок на фанатській трибуні Curva Nord.
Для фанатів Динамо буде зарезервовано південно-західний сектор трибун, тому, згідно із попередженнями прес-служби лаціале, якщо хтось із киян захоче потрапити на сектори італійських ультрас, буде видалений із стадіону, пише dynamo.kiev.ua.
При цьому, за інформацією Чемпіона, у Рим на гру 8 березня збирається чимала кількість київських вболівальників.
Раніше стало відомо, що квитки на матч-відповідь 15 березня у Києві коштуватимуть від 35 до 800 гривень.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій