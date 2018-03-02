Стало відомо, скільки коштують квитки на матч Ліги Європи Лаціо - Динамо у Римі

2 березня стартував продаж квитків на матч 1/8 фіналу Ліги Європи Лаціо - Динамо.

Так, на легендарний стадіон Стадіо Олімпіко вболівальники зможуть потрапити, якщо заплатять від 5 до 150 євро. При цьому, найменшу ціну квитка встановлено для жінок на фанатській трибуні Curva Nord.

Для фанатів Динамо буде зарезервовано південно-західний сектор трибун, тому, згідно із попередженнями прес-служби лаціале, якщо хтось із киян захоче потрапити на сектори італійських ультрас, буде видалений із стадіону, пише dynamo.kiev.ua.

При цьому, за інформацією Чемпіона, у Рим на гру 8 березня збирається чимала кількість київських вболівальників.

Раніше стало відомо, що квитки на матч-відповідь 15 березня у Києві коштуватимуть від 35 до 800 гривень.