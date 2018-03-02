Українець Хобленко потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі

Олексій Хобленко (№ 11) забив дебютний гол за Лех/ФК Лех Познань

Колишній гравець Чорноморця Олексій Хобленко, який був одним із найкращих бомбардирів УПЛ після 19-ти турів, отримав перше визнання у Польщі.

Хобленко, який виступає за Лех із Познані, потрапив у символічну збірну 25-го туру Екстракляси.

Форвард відзначився голом у воротах Шльонська (2:1), замкнувши головою навіс Міхая Редуци.

🔝⚽

Drugi raz z rzędu najwięcej zawodników do Jedenastki Kolejki wprowadziła Jagiellonia, czterech graczy wyróżnionych po raz pierwszy w sezonie. Gratulacje! pic.twitter.com/lUysqGicuO — LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 1 березня 2018 р.

Хобленко провів уже чотири поєдинки за Лех, проте у стартовому складі вперше вийшов якраз у матчі проти Шльонська.

Лех після 25-ти турів іде третім у першості Польщі.

Раніше була інформація, що головний тренер Леха тішиться, що в його розпорядженні є український нападник.