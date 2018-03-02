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02.03.2018  15:58

Українець Хобленко потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі

 Олексій Хобленко (№ 11) забив дебютний гол за Лех/ФК Лех Познань

Колишній гравець Чорноморця Олексій Хобленко, який був одним із найкращих бомбардирів УПЛ після 19-ти турів, отримав перше визнання у Польщі.

Хобленко, який виступає за Лех із Познані, потрапив у символічну збірну 25-го туру Екстракляси.

Форвард відзначився голом у воротах Шльонська (2:1), замкнувши головою навіс Міхая Редуци.

Хобленко провів уже чотири поєдинки за Лех, проте у стартовому складі вперше вийшов якраз у матчі проти Шльонська. 

Лех після 25-ти турів іде третім у першості Польщі. 

Раніше була інформація, що головний тренер Леха тішиться, що в його розпорядженні є український нападник.




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