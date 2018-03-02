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02.03.2018  20:56

У Барселоні не розширюють аеропорт, щоб не заважати Мессі

Ліонель Мессі

Президент лоукостера Vueling Airlines Хав'єр Санчес-Прієто розповів, що в аеропорту Барселони не можна будувати новий термінал через те, що поряд проживає Ліонель Мессі.

Про це повідомляє Marca.

"Тому що не можна літати там, де живе Мессі. Це не відбувається ніде в світі", - сказав Санчес-Прієто.

Офіційна причина відмови від розширення аеропорту і обмеження злітно-посадкових смуг - загроза екології в місті Гава (10 км від аеропорту), де живе Мессі, пише Трибуна.

Фото - Marca

Нагадаємо, що Мессі дотепно потролив Фабрегаса.




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