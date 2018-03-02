Маркевич: У Дніпра-1 дуже весела команда

Мирон Маркевич

Голова комітету національних збірних Мирон Маркевич вважає, що навіть Дніпро-1 має шанси на вихід до фіналу Кубку України.

Про це він розповів, коментуючи жереб змагання.

"Наразі явний фаворит Кубку України - Шахтар. Динамо теж. У Дніпра-1 дуже весела команда, я дивився їхній матч у Львові. Та й Маріуполь може піднести сюрприз", - сказав Маркевич в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що 1/2 фіналу Кубку України відбудеться 18 квітня. Динамо на виїзді зіграє з Дніпром-1, а Шахтар прийме Маріуполь.