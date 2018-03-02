332 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.03.2018 21:31
Маркевич: У Дніпра-1 дуже весела команда
|Мирон Маркевич
Голова комітету національних збірних Мирон Маркевич вважає, що навіть Дніпро-1 має шанси на вихід до фіналу Кубку України.
Про це він розповів, коментуючи жереб змагання.
"Наразі явний фаворит Кубку України - Шахтар. Динамо теж. У Дніпра-1 дуже весела команда, я дивився їхній матч у Львові. Та й Маріуполь може піднести сюрприз", - сказав Маркевич в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що 1/2 фіналу Кубку України відбудеться 18 квітня. Динамо на виїзді зіграє з Дніпром-1, а Шахтар прийме Маріуполь.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій