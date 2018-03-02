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02.03.2018  23:40

Ніцца перемогла Лілль, а Монако здолало Бордо у 28 турі чемпіонату Франції

ФК Ніцца

У 28 турі Ліги 1 Ніцца на домашньому стадіоні вирвала перемогу в Лілля, а Монако з таким самим рахунком здолало Бордо.

Чемпіонат Франції

28 тур

2 березня

Ніцца - Лілль 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 5 Балотеллі, 1:1 - 51 Луїс Араужо, 2:1 - 80 Сіпр'єн

Монако - Бордо 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 - 32 Вада, 1:1 - 45 Йоветич, 2:1 - 68 Лопеш

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 27 23 2 2 84-19 71
  2 Монако 28 18 6 4 69-30 60
  3 Марсель 27 16 7 4 56-32 55
  4 Ліон 27 14 8 5 57-33 50
  5 Монпельє 27 9 12 6 24-21 39
  6 Нант 27 11 6 10 27-28 39
+2 7 Ніцца 28 11 6 11 34-39 39
-1 8 Ренн 27 11 5 11 34-35 38
-1 9 Бордо 28 10 6 12 33-37 36
  10 Генгам 27 9 8 10 28-35 35
  11 Діжон 27 10 5 12 38-52 35
  12 Сент-Етьєн 27 9 7 11 28-41 34
  13 Кан 27 9 5 13 20-32 32
  14 Страсбур 27 8 7 12 32-47 31
  15 Ам'єн 27 8 5 14 23-30 29
  16 Анже 27 6 10 11 29-40 28
  17 Тулуза 27 7 7 13 25-36 28
  18 Труа 27 8 4 15 24-36 28
  19 Лілль 28 7 6 15 27-45 27
  20 Метц 27 5 4 18 25-49 19

Нагадаємо, що клуб третього дивізіону зіграє в півфіналі Кубку Франції.




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