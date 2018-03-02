47 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.03.2018 23:40
Ніцца перемогла Лілль, а Монако здолало Бордо у 28 турі чемпіонату Франції
|ФК Ніцца
У 28 турі Ліги 1 Ніцца на домашньому стадіоні вирвала перемогу в Лілля, а Монако з таким самим рахунком здолало Бордо.
Чемпіонат Франції
28 тур
2 березня
Ніцца - Лілль 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 - 5 Балотеллі, 1:1 - 51 Луїс Араужо, 2:1 - 80 Сіпр'єн
V I C T O I R E ! 💪🔴⚫️— OGC Nice (@ogcnice) 2 марта 2018 г.
Ça nous avait manqué ! #OGCNLOSC 2⃣-1⃣ pic.twitter.com/SjPGKscjtS
Монако - Бордо 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 0:1 - 32 Вада, 1:1 - 45 Йоветич, 2:1 - 68 Лопеш
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|23
|2
|2
|84-19
|71
|2
|Монако
|28
|18
|6
|4
|69-30
|60
|3
|Марсель
|27
|16
|7
|4
|56-32
|55
|4
|Ліон
|27
|14
|8
|5
|57-33
|50
|5
|Монпельє
|27
|9
|12
|6
|24-21
|39
|6
|Нант
|27
|11
|6
|10
|27-28
|39
|+2
|7
|Ніцца
|28
|11
|6
|11
|34-39
|39
|-1
|8
|Ренн
|27
|11
|5
|11
|34-35
|38
|-1
|9
|Бордо
|28
|10
|6
|12
|33-37
|36
|10
|Генгам
|27
|9
|8
|10
|28-35
|35
|11
|Діжон
|27
|10
|5
|12
|38-52
|35
|12
|Сент-Етьєн
|27
|9
|7
|11
|28-41
|34
|13
|Кан
|27
|9
|5
|13
|20-32
|32
|14
|Страсбур
|27
|8
|7
|12
|32-47
|31
|15
|Ам'єн
|27
|8
|5
|14
|23-30
|29
|16
|Анже
|27
|6
|10
|11
|29-40
|28
|17
|Тулуза
|27
|7
|7
|13
|25-36
|28
|18
|Труа
|27
|8
|4
|15
|24-36
|28
|19
|Лілль
|28
|7
|6
|15
|27-45
|27
|20
|Метц
|27
|5
|4
|18
|25-49
|19
Нагадаємо, що клуб третього дивізіону зіграє в півфіналі Кубку Франції.
Читай також
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
21.02.2018
Футбол
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій