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02.03.2018  22:37

Коноплянка видужав і готується до матчу з Гертою

Євген Коноплянка

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка зможе взяти участь у матчі 25 туру чемпіонату Німеччини проти Герти.

Про це повідомив наставник команди Доменіко Тедеско, пише Revier Sport.

"У Леона Горецьки все ще болить нога. Ми думали, що він зможе нам допомогти в суботу, але після тренування біль в нозі посилилася. Думаю, що він поки не готовий грати, але рішення буде обране ближче до початку матчу. Седрік Тойхерт точно не зможе нам допомогти, тому що він ще не вилікувався від пошкодження", - сказав тренер.

"А ось Євген Коноплянка видужав і вже готується до матчу з Гертою", - цитує Тедеско sport.ua.

Нагадаємо, що Коноплянка може залишити Шальке через високу зарплату.




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