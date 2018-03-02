Панков: Сергійчук може перебувати на олівці тренерів збірної України

Михайло Сергійчук

Екс-гравець Вереса Михайло Сергійчук має перспективи потрапляння до збірної України.

Про це заявив його агент Олександр Панков.

"Приємно, що сьогодні ми вже маємо чимало пропозицій. Виявляють цікавість команди і першої, і другої шістки чемпіонату України. Ще дві пропозиції надійшли з-за кордону: одна - з європейської країни, інша - з Казахстану. Але ми не поспішаємо з вибором. Потрібно все дуже чітко зважити", - зауважив агент.

"Повторюся, Сергійчук себе дуже добре проявив, і я припускаю, що він може перебувати на олівці тренерського штабу національної збірної України. Адже мало українських форвардів можуть похвалитися такою результативністю", - підкреслив фахівець.

"Потрібно потрапити в таку команду, де Михайло продовжить забивати і буде основним нападником. Йому 26 років, і він має всі шанси, щоб у майбутньому одягнути футболку національної команди", - цитує Панкова Футбол 24.

Нагадаємо, що Верес розірвав контракт із Сергійчуком.