Головний тренер Маріуполя: Нам буде цікаво подивится на себе в матчі з Шахтарем

Олександр Бабич

Маріуполю буде цікаво перевірити себе на міцність у поєдинку з грандом українського футболу.

Про це заявив керманич приазовців Олександр Бабич.

"Як би це банально не звучало, але на цій стадії всі суперники серйозні. Ми прекрасно розуміємо, що Шахтар - це гранд нашого футболу. Нам буде цікаво подивитися на нашу команду в матчі з лідером", - заявив тренер Маріуполя.

"Більш предметно і детально говорити про кубкову гру будемо пізніше. До 18-го квітня у нас час ще є. Постараємося дати бій гірникам", - цитує Бабича клубна прес-служба.

Нагадаємо, що 1/2 фіналу Кубку України відбудеться 18 квітня. Динамо на виїзді зіграє з Дніпром-1, а Шахтар прийме Маріуполь.