38 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.03.2018 23:18
Головний тренер Маріуполя: Нам буде цікаво подивится на себе в матчі з Шахтарем
|Олександр Бабич
Маріуполю буде цікаво перевірити себе на міцність у поєдинку з грандом українського футболу.
Про це заявив керманич приазовців Олександр Бабич.
"Як би це банально не звучало, але на цій стадії всі суперники серйозні. Ми прекрасно розуміємо, що Шахтар - це гранд нашого футболу. Нам буде цікаво подивитися на нашу команду в матчі з лідером", - заявив тренер Маріуполя.
"Більш предметно і детально говорити про кубкову гру будемо пізніше. До 18-го квітня у нас час ще є. Постараємося дати бій гірникам", - цитує Бабича клубна прес-служба.
Нагадаємо, що 1/2 фіналу Кубку України відбудеться 18 квітня. Динамо на виїзді зіграє з Дніпром-1, а Шахтар прийме Маріуполь.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій