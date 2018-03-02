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02.03.2018  23:29

Боруссія М зіграла внічию з Вердером у матчі 25 туру чемпіонату Німеччини

Боруссія М

У єдиному матчі дня менхенгладбахська Боруссія розписала мирову з бременським Вердером.

Чемпіонат Німеччини

25 тур

2 березня

Боруссія М - Вердер 2:2 (2:0, 0:2)

Голи: 1:0 - 5 Закарія, 2:0 - 33 Мойсандер, 2:1 - 59 Ділейні, 2:2 - 78 Юганнссон

    І В Н П М О
  1 Баварія 24 19 3 2 55-18 60
  2 Боруссія Д 24 11 8 5 49-30 41
  3 Шальке 24 11 7 6 38-30 40
  4 Айнтрахт Ф 24 11 6 7 32-27 39
  5 Байєр 24 10 8 6 43-32 38
  6 РБ Лейпциг 24 11 5 8 37-33 38
  7 Боруссія М 25 10 5 10 33-37 35
  8 Аугсбург 24 8 8 8 33-30 32
  9 Гоффенгайм 24 8 8 8 38-38 32
  10 Ганновер 24 8 8 8 32-34 32
  11 Герта 24 7 10 7 30-30 31
  12 Штутгарт 24 9 3 12 20-27 30
  13 Фрайбург 24 6 11 7 25-38 29
  14 Вердер 25 6 9 10 24-30 27
  15 Вольфсбург 24 4 13 7 27-31 25
  16 Майнц 24 6 6 12 29-42 24
  17 Гамбург 24 4 5 15 18-35 17
  18 Кельн 24 4 5 15 22-43 17

Нагадаємо, що в минулому турі Боруссія М перемогла Ганновер.




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