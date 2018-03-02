46 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.03.2018 23:29
Боруссія М зіграла внічию з Вердером у матчі 25 туру чемпіонату Німеччини
|Боруссія М
У єдиному матчі дня менхенгладбахська Боруссія розписала мирову з бременським Вердером.
Чемпіонат Німеччини
25 тур
2 березня
Боруссія М - Вердер 2:2 (2:0, 0:2)
Голи: 1:0 - 5 Закарія, 2:0 - 33 Мойсандер, 2:1 - 59 Ділейні, 2:2 - 78 Юганнссон
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|24
|19
|3
|2
|55-18
|60
|2
|Боруссія Д
|24
|11
|8
|5
|49-30
|41
|3
|Шальке
|24
|11
|7
|6
|38-30
|40
|4
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|6
|7
|32-27
|39
|5
|Байєр
|24
|10
|8
|6
|43-32
|38
|6
|РБ Лейпциг
|24
|11
|5
|8
|37-33
|38
|7
|Боруссія М
|25
|10
|5
|10
|33-37
|35
|8
|Аугсбург
|24
|8
|8
|8
|33-30
|32
|9
|Гоффенгайм
|24
|8
|8
|8
|38-38
|32
|10
|Ганновер
|24
|8
|8
|8
|32-34
|32
|11
|Герта
|24
|7
|10
|7
|30-30
|31
|12
|Штутгарт
|24
|9
|3
|12
|20-27
|30
|13
|Фрайбург
|24
|6
|11
|7
|25-38
|29
|14
|Вердер
|25
|6
|9
|10
|24-30
|27
|15
|Вольфсбург
|24
|4
|13
|7
|27-31
|25
|16
|Майнц
|24
|6
|6
|12
|29-42
|24
|17
|Гамбург
|24
|4
|5
|15
|18-35
|17
|18
|Кельн
|24
|4
|5
|15
|22-43
|17
Нагадаємо, що в минулому турі Боруссія М перемогла Ганновер.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій