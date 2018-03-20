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20.03.2018  08:51

Гравець Динамо: Дуже зрадів виклику у молодіжку

 Микола Шапаренко/ФК Динамо

Атакувальний півзахисник Динамо отримав виклик у молодіжну збірну України, яка виходить на фінішну пряму у кваліфікації на Євро-2019. 

Згідно із футболістом, у важливому поєдинку проти лідера групи Англії можна брати очки. 

"Почуваюся трохи втомленим після вчорашньої гри (мова йде про матч 24-го туру УПЛ Динамо - Ворскла - ред.). Але сьогодні (19 березня - ред.) в нас заплановані відновлювальні процедури, тому вже завтра буду в нормі. Дуже зрадів виклику до молодіжки. Давно хотілося знову зіграти за збірну після тривалої паузи. Востаннє виступав за U-19 ще приблизно рік тому", - зазначив Шапаренко.

"Я дивився першу гру проти англійської команди в Києві на Оболонь-Арені. Украй непростий суперник, але грати з ним можна. Виділив би футболіста Ліверпуля Домініка Соланке", - цитує Шапаренка прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, проти Англії підопічні Олександра Головка зіграють 27 березня у Шеффілді.  

Як відомо, у двох останніх матчах відбору на Євро-2019 молодіжка поступилася Англії (0:2) і перемогла Шотландію (0:2).





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