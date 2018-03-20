Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
196 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
20.03.2018  09:13

Роналду відреагував на повідомлення про проблеми із іспанською податковою

 Криштіану Роналду/Real Madrid

Португальський форвард Реала Криштіану Роналду назвав повідомлення про проблеми із іспанською податковою неправдивими. 

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Не намагайтеся зіпсувати прекрасний момент, яким я живу, брехливими новинами. Життя прекрасне!", - підписав він своє фото. 

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що Роналду начебто має борг по податкових виплатах у 15 мільйонів євро. А його юристи пробували домовитися про те, щоб будь-які звинувачення були зняті, проте не змогли вмовити представників податкової служби. 

Як повідомлялося, португалець оформив 50-й хет-трик в кар'єрі в іграх за клуби і збірну.

Як відомо, раніше Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.





Читай також
Степаненко: Я один сплачую податків більше, ніж все Динамо разом узяте
Модрич потрапив до податкового скандалу
Моуріньо владнав справу з податками
Роналду дав свідчення у справі про несплату податків та був освистаний журналістами
Прокуратура Іспанії підозрює Роналду у несплаті податків майже на 15 млн євро
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
09:54
Футбол. У збірній України оцінили рівень майбутніх суперників по товариських матчах
09:28
Футбол. За скандального італійського форварда призначено ціну
09:13
Футбол. Роналду відреагував на повідомлення про проблеми із іспанською податковою
08:51
Футбол. Гравець Динамо: Дуже зрадів виклику у молодіжку
08:22
Теніс. Стаховський наблизився до супертурніру в Маямі
19.03.2018
23:50
Футбол. Коноплянка: Через погодні умови можемо тільки на лижах покататися
23:33
Футбол. Зінченко: Я один не можу тягнути на спині весь вокал збірної у свої 21
23:11
Біатлон. Лідер жіночої команди з біатлону збирається завершити кар'єру в 27 років
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!