Роналду відреагував на повідомлення про проблеми із іспанською податковою

Криштіану Роналду/Real Madrid

Португальський форвард Реала Криштіану Роналду назвав повідомлення про проблеми із іспанською податковою неправдивими.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Не намагайтеся зіпсувати прекрасний момент, яким я живу, брехливими новинами. Життя прекрасне!", - підписав він своє фото.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що Роналду начебто має борг по податкових виплатах у 15 мільйонів євро. А його юристи пробували домовитися про те, щоб будь-які звинувачення були зняті, проте не змогли вмовити представників податкової служби.

Як повідомлялося, португалець оформив 50-й хет-трик в кар'єрі в іграх за клуби і збірну.

Як відомо, раніше Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.