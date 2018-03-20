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196 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 09:13
Роналду відреагував на повідомлення про проблеми із іспанською податковою
|Криштіану Роналду/Real Madrid
Португальський форвард Реала Криштіану Роналду назвав повідомлення про проблеми із іспанською податковою неправдивими.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
"Не намагайтеся зіпсувати прекрасний момент, яким я живу, брехливими новинами. Життя прекрасне!", - підписав він своє фото.
Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що Роналду начебто має борг по податкових виплатах у 15 мільйонів євро. А його юристи пробували домовитися про те, щоб будь-які звинувачення були зняті, проте не змогли вмовити представників податкової служби.
Як повідомлялося, португалець оформив 50-й хет-трик в кар'єрі в іграх за клуби і збірну.
Як відомо, раніше Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.
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