Ліверпуль відмовить усім, хто захоче купити лідера команди влітку

Мохамед Салах/Sky Sports

Мохамед Салах має залишитися у Ліверпулі і в наступному сезоні.

У клубі з Енфілд Роуд готові відповісти відмовою на усі пропозиції, які надійдуть щодо лідера атак.

Авторитетне видання The Telegraph пише, що отримання серйозних фінансових пропозицій щодо Салаха - лише питання часу. Причому у ЗМІ прогнозують, що єгиптянина захочуть купити або Реал, або Барселона.

Проте у Ліверпулі стоятимуть до кінця і не спокушатимуться на великі гроші - усе заради трофеїв, які так необхідні команді Юргена Клоппа.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні на рахунку Салаха - 36 голів.

Нагадаємо, раніше із Ліверпуля до Барселони перейшов бразильський півзахисник Філіппе Коутінью, а сума трансферу складала до 160 мільйонів євро.