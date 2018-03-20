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310 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 10:57
Ліверпуль відмовить усім, хто захоче купити лідера команди влітку
|Мохамед Салах/Sky Sports
Мохамед Салах має залишитися у Ліверпулі і в наступному сезоні.
У клубі з Енфілд Роуд готові відповісти відмовою на усі пропозиції, які надійдуть щодо лідера атак.
Авторитетне видання The Telegraph пише, що отримання серйозних фінансових пропозицій щодо Салаха - лише питання часу. Причому у ЗМІ прогнозують, що єгиптянина захочуть купити або Реал, або Барселона.
Проте у Ліверпулі стоятимуть до кінця і не спокушатимуться на великі гроші - усе заради трофеїв, які так необхідні команді Юргена Клоппа.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні на рахунку Салаха - 36 голів.
Нагадаємо, раніше із Ліверпуля до Барселони перейшов бразильський півзахисник Філіппе Коутінью, а сума трансферу складала до 160 мільйонів євро.
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