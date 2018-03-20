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20.03.2018  11:31

Лідер Шахтаря: Динамівця Циганкова очікує велике майбутнє

 Віктор Циганков/ФФУ

20-річний футболіст Динамо Віктор Циганков має велике майбутнє у футболі.

Таку заяву зробив лідер Шахтаря та гравець збірної України Марлос. 

"У Шахтарі всі латиноамериканці мають таку якість (мова йде про здатність віддати хороший пас - ред.). А що стосується інших команд, то хороший Вітя Циганков. Думаю, цього хлопця чекає велике майбутнє, не дарма в 20-річному віці його викликають до збірної України", - цитує Марлоса zbirna.com.

Нагадаємо, Циганков отримав шанс зіграти за збірну Україну у контрольних матчах проти Саудівської Аравії (23 березня) та Японії (27 березня). 

У сезоні-2017/18 Циганков провів 30 матчів за Динамо - у них він забив 13 голів та віддав 11 гольових передач. 

Раніше рівень Циганкова високо оцінив екс-тренер Динамо Сергій Ребров.

Як відомо, Циганков став найкращим за версією вболівальників після перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

Також його визнали найкращим гравцем 24-го туру УПЛ.





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