Лідер Шахтаря: Динамівця Циганкова очікує велике майбутнє
|Віктор Циганков/ФФУ
20-річний футболіст Динамо Віктор Циганков має велике майбутнє у футболі.
Таку заяву зробив лідер Шахтаря та гравець збірної України Марлос.
"У Шахтарі всі латиноамериканці мають таку якість (мова йде про здатність віддати хороший пас - ред.). А що стосується інших команд, то хороший Вітя Циганков. Думаю, цього хлопця чекає велике майбутнє, не дарма в 20-річному віці його викликають до збірної України", - цитує Марлоса zbirna.com.
Нагадаємо, Циганков отримав шанс зіграти за збірну Україну у контрольних матчах проти Саудівської Аравії (23 березня) та Японії (27 березня).
У сезоні-2017/18 Циганков провів 30 матчів за Динамо - у них він забив 13 голів та віддав 11 гольових передач.
Раніше рівень Циганкова високо оцінив екс-тренер Динамо Сергій Ребров.
Як відомо, Циганков став найкращим за версією вболівальників після перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.
Також його визнали найкращим гравцем 24-го туру УПЛ.
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