Мама Криштіану Роналду відреагувала на критику сина. ФОТО

Криштіану Роналду/Real Madrid

Криштіану Роналду заслуговує лише на позитивну оцінку своєї гри.

Про це написала в Instagram мама зіркового футболіста Марія Долорес душ Сантуш Авейру, яка зазначила, що у 13 матчах 2018 року КриРо забив 21 гол.

"Нехай тепер кажуть, що Кріштіану повинен був закінчувати кар'єру в 33 роки", - підписала вона фото із зображенням сина та із двома красномовними статистичними показниками на світлині.

Нагадаємо, португалець оформив 50-й хет-трик в кар'єрі в іграх за клуби і збірну.

Як відомо, раніше Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.