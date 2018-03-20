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20.03.2018  11:46

Мама Криштіану Роналду відреагувала на критику сина. ФОТО

 Криштіану Роналду/Real Madrid

Криштіану Роналду заслуговує лише на позитивну оцінку своєї гри. 

Про це написала в Instagram мама зіркового футболіста Марія Долорес душ Сантуш Авейру, яка зазначила, що у 13 матчах 2018 року КриРо забив 21 гол. 

"Нехай тепер кажуть, що Кріштіану повинен був закінчувати кар'єру в 33 роки", - підписала вона фото із зображенням сина та із двома красномовними статистичними показниками на світлині.

Agora digam que aos 33 já devia era por as botas na prateleira #SIMmmmmmmm⚽️⚽️⚽️

Публикация от Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) 19 Мар 2018 в 6:18 PDT

Нагадаємо, португалець оформив 50-й хет-трик в кар'єрі в іграх за клуби і збірну.

Як відомо, раніше Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.





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