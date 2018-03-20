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1246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 11:46
Мама Криштіану Роналду відреагувала на критику сина. ФОТО
|Криштіану Роналду/Real Madrid
Криштіану Роналду заслуговує лише на позитивну оцінку своєї гри.
Про це написала в Instagram мама зіркового футболіста Марія Долорес душ Сантуш Авейру, яка зазначила, що у 13 матчах 2018 року КриРо забив 21 гол.
"Нехай тепер кажуть, що Кріштіану повинен був закінчувати кар'єру в 33 роки", - підписала вона фото із зображенням сина та із двома красномовними статистичними показниками на світлині.
Нагадаємо, португалець оформив 50-й хет-трик в кар'єрі в іграх за клуби і збірну.
Як відомо, раніше Роналду повторив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.
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