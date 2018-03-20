Чернігівська Десна проведе матч Першої ліги у несподіваному місці

Матч 24-го туру чемпіонату Першої ліги між чернігівською Десною та краматорським Авангардом відбудеться у Київській області.

Гру заплановано на понеділок 26 березня на стадіоні Діназ у селищі Лютіж Вишгородського району.

Початок гри - о 16:00, проте вона відбудеться за порожніх трибун через покарання КДК ФФУ щодо поведінки вболівальників на грі 1/4 фіналу Кубку України проти Динамо. Тоді вболівальники вибігли на поле після фінального свистку.

Нагадаємо, у матчі 23-го туру Десна на виїзді здолала Балкани.