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880 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 11:59
Чернігівська Десна проведе матч Першої ліги у несподіваному місці
Матч 24-го туру чемпіонату Першої ліги між чернігівською Десною та краматорським Авангардом відбудеться у Київській області.
Гру заплановано на понеділок 26 березня на стадіоні Діназ у селищі Лютіж Вишгородського району.
Початок гри - о 16:00, проте вона відбудеться за порожніх трибун через покарання КДК ФФУ щодо поведінки вболівальників на грі 1/4 фіналу Кубку України проти Динамо. Тоді вболівальники вибігли на поле після фінального свистку.
Нагадаємо, у матчі 23-го туру Десна на виїзді здолала Балкани.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій