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20.03.2018  12:20

Бразилець зі збірної України: З кожним приїздом у команду відчуваю себе краще

 Марлос та Андрій Шевченко/zbirna.com

Натуралізований бразилець Марлос майже на сто відсотків адаптувався у збірній України.

Про це футболіст Шахтаря розповів в інтерв'ю.

"Із кожним приїздом в розташування національної команди, відчуваю себе все краще", - розповів півзахисник. 

За словами Марлоса, крім футболістів Шахтаря у розташуванні збірної він спілкується із Русланом Малиновським та Едуардом Соболем, пише zbirna.com

Як відомо, Марлос встиг провести за синьо-жовтих вже три матчі.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Саудівської Аравії 23 березня в Іспанії, а потім перебереться в Бельгію, де 27 березня зустрінеться з Японією.

Раніше головний тренер збірної Андрій Шевченко розповів, чому команда зібралася у Харкові.





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