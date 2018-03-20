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531 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 12:20
Бразилець зі збірної України: З кожним приїздом у команду відчуваю себе краще
|Марлос та Андрій Шевченко/zbirna.com
Натуралізований бразилець Марлос майже на сто відсотків адаптувався у збірній України.
Про це футболіст Шахтаря розповів в інтерв'ю.
"Із кожним приїздом в розташування національної команди, відчуваю себе все краще", - розповів півзахисник.
За словами Марлоса, крім футболістів Шахтаря у розташуванні збірної він спілкується із Русланом Малиновським та Едуардом Соболем, пише zbirna.com.
Як відомо, Марлос встиг провести за синьо-жовтих вже три матчі.
Нагадаємо, збірна України зіграє проти Саудівської Аравії 23 березня в Іспанії, а потім перебереться в Бельгію, де 27 березня зустрінеться з Японією.
Раніше головний тренер збірної Андрій Шевченко розповів, чому команда зібралася у Харкові.
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