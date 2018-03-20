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20.03.2018  12:59

Молодіжка прибула у Словенію на контрольний поєдинок

 

Молодіжна збірна України (вік гравців до 21 року) прибула у Словенію, де 22 березня відбудеться спаринг із місцевою командою.

Матч відбудеться о 16:30 у містечку Айдовщина, що біля італійського кордону. 

24 березня синьо-жовті відбудуть до Любляни, а звідти, транзитом через Берлін, вилетять до Манчестера. Надалі на українську команду чекає 70-кілометровий переїзд автобусом до Шеффілда, де 27 березня відбудеться поєдинок кваліфікації Євро-2019 проти Англії, повідомляє прес-служба ФФУ. 

Матч розпочнеться о 20.00 за київським часом.  

Нагадаємо, що на матчі із Словенією та Англією головний тренер молодіжки Олександр Головко запросив 21-го футболіста

Як відомо, у двох останніх матчах відбору на Євро-2019 молодіжка поступилася Англії (0:2) у Києві і на виїзді перемогла Шотландію (0:2).

Після п'яти матчів в активі команди Олександра Головка 8 очок. Синьо-жовті йдуть третіми, відстаючи від Нідерландів лише за різницею забитих та пропущених. 

Лідирує у групі 4 збірна Англії, в активі якої 13 пунктів.  





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