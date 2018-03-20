Молодіжка прибула у Словенію на контрольний поєдинок

Молодіжна збірна України (вік гравців до 21 року) прибула у Словенію, де 22 березня відбудеться спаринг із місцевою командою.

Матч відбудеться о 16:30 у містечку Айдовщина, що біля італійського кордону.

24 березня синьо-жовті відбудуть до Любляни, а звідти, транзитом через Берлін, вилетять до Манчестера. Надалі на українську команду чекає 70-кілометровий переїзд автобусом до Шеффілда, де 27 березня відбудеться поєдинок кваліфікації Євро-2019 проти Англії, повідомляє прес-служба ФФУ.

Матч розпочнеться о 20.00 за київським часом.

Нагадаємо, що на матчі із Словенією та Англією головний тренер молодіжки Олександр Головко запросив 21-го футболіста.

Як відомо, у двох останніх матчах відбору на Євро-2019 молодіжка поступилася Англії (0:2) у Києві і на виїзді перемогла Шотландію (0:2).

Після п'яти матчів в активі команди Олександра Головка 8 очок. Синьо-жовті йдуть третіми, відстаючи від Нідерландів лише за різницею забитих та пропущених.

Лідирує у групі 4 збірна Англії, в активі якої 13 пунктів.