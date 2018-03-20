Гравець Шахтаря дав прогноз на чемпіонську гонку із Динамо
Доля чемпіонського титулу у сезоні-2017/18 у Прем'єр-лізі може вирішитися не лише в очних протистояннях Динамо та Шахтаря.
Таку заяву зробив лідер донецької команди Марлос.
"За напругою матчі Шахтаря і Динамо відрізняються від решти поєдинків, однак є ж і інші суперники, осічки у зустрічах з якими можуть вплинути на результат боротьби за перше місце, тому ми намагаємося в кожній грі бути повністю сконцентрованими", - цитує півзахисника zbirna.com.
Зазначимо, що до кінця першості у травні Шахтарю та Динамо залишилося провести по 8 матчів, два із них - очні протистояння. Шахтар прийматиме киян у Харкові 14 квітня, а 19 травня відбудеться дербі у Києві.
Після 24 матчів Шахтар випереджає Динамо на 6 очок.
Раніше повідомлялося, що колишній футболіст збірної України не вірить у конкуренцію Динамо у боротьбі за золото.
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