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753 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 15:29
Футболіста Шахтаря, якого хотів натуралізувати Шевченко, викликали у збірну Бразилії
Лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі отримав дебютний виклик у збірну Бразилії.
Таке рішення прийняв головний тренер селесао Тіте через травму гравця Ювентуса Алекса Сандру, пише Globo Esporte.
Таким чином, 28-річний Ісмаїлі отримує довгоочікуваний шанс дебютувати за національну команду. Нагадаємо, 23 березня бразильці у Москві зустрінуться із Росією.
Раніше Ісмаїлі був одним із кандидатів на натуралізацію в Україні. Про можливе отримання ним українського паспорту та виклику у синьо-жовту команду говорив і керманич Андрій Шевченко.
Також повідомлялося, що Тіте переглядав Ісмаїлі і його партнерів Фреда та Бернарда під час матчу ЛЧ Шахтар - Ман Сіті.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій