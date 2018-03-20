Футболіста Шахтаря, якого хотів натуралізувати Шевченко, викликали у збірну Бразилії

Лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі отримав дебютний виклик у збірну Бразилії.

Таке рішення прийняв головний тренер селесао Тіте через травму гравця Ювентуса Алекса Сандру, пише Globo Esporte.

Таким чином, 28-річний Ісмаїлі отримує довгоочікуваний шанс дебютувати за національну команду. Нагадаємо, 23 березня бразильці у Москві зустрінуться із Росією.

Раніше Ісмаїлі був одним із кандидатів на натуралізацію в Україні. Про можливе отримання ним українського паспорту та виклику у синьо-жовту команду говорив і керманич Андрій Шевченко.

Також повідомлялося, що Тіте переглядав Ісмаїлі і його партнерів Фреда та Бернарда під час матчу ЛЧ Шахтар - Ман Сіті.