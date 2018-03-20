Марлос про збірну України: Головне вірити у власні сили

У збірної України є великий потенціал, а її вболівальники заслуговують на те, щоб бачити команду на великих турнірах.

Таку заяву зробив атакувальний хавбек синьо-жовтих Марлос.

"У збірної України високий потенціал. Головне, вірити в свої сили, тоді легше вирішувати поставлені завдання", - заявив Марлос.

"Ми дуже хочемо зробити якісну роботу. Наші вболівальники заслужили, щоб їх збірна потрапила на великий форум. Ми будемо грати тільки на перемогу", - цитує натуралізованого бразильця zbirna.com.

Зазначимо, що гра із Саудівською Аравією відбудеться 23 березня в іспанській Марбельї, а проти Японії - 27 березня у бельгійському Льєжі.

Раніше Марлос розповів про особливості адаптації у збірній України.

Також стало відомо, хто буде судити матч збірних України та Саудівської Аравії.