Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
167 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
20.03.2018  16:15

Головний тренер Шахтаря не зміг отримати престижне визнання на батьківщині

Паулу Фонсека

Наставник гірників Паулу Фонсека посів друге місце в рейтингу найкращих португальських тренерів 2017 року.

Про це повідомляє zerozero.pt

Фонсека пропустив уперед тренера Монако Леонарду Жардіма, який став чемпіоном Франції в сезоні 2016/17 і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Фонсека у сезоні 2017/18 виграв із Шахтарем чемпіонат України, Кубок України та Суперкубок України.

Також на нагороду претендував керманич Бенфіки Руй Віторія, пише Трибуна.

Нагадаємо, що футболіста Шахтаря, якого хотів натуралізувати Шевченко, викликали у збірну Бразилії.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
18:18
Футбол. Олімпік розглядає можливість будівництва нової бази
17:58
Футбол. Відкрите тренування збірної України в Харкові: відео онлайн-трансляція
17:56
Футбол. Шевченко розповів, чи задоволений конкуренцією в збірній
17:35
ЧС-2018. Під російським стадіоном до чемпіонату світу-2018 просідає ґрунт, а кошти на будівництво зникли
17:16
Футбол. Шевченко не довикликав Кучера
16:54
Футбол. Фред розповів про амбітні наміри покращити свою кар'єру
16:33
Футбол. Гравець молодіжки: Ми повинні помститися Англії за те, що програли вдома
16:15
Футбол. Головний тренер Шахтаря не зміг отримати престижне визнання на батьківщині
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!