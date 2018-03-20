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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
167 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 16:15
Головний тренер Шахтаря не зміг отримати престижне визнання на батьківщині
|Паулу Фонсека
Наставник гірників Паулу Фонсека посів друге місце в рейтингу найкращих португальських тренерів 2017 року.
Про це повідомляє zerozero.pt
Фонсека пропустив уперед тренера Монако Леонарду Жардіма, який став чемпіоном Франції в сезоні 2016/17 і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.
Фонсека у сезоні 2017/18 виграв із Шахтарем чемпіонат України, Кубок України та Суперкубок України.
Також на нагороду претендував керманич Бенфіки Руй Віторія, пише Трибуна.
Нагадаємо, що футболіста Шахтаря, якого хотів натуралізувати Шевченко, викликали у збірну Бразилії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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