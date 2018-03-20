Головний тренер Шахтаря не зміг отримати престижне визнання на батьківщині

Паулу Фонсека

Наставник гірників Паулу Фонсека посів друге місце в рейтингу найкращих португальських тренерів 2017 року.

Про це повідомляє zerozero.pt

Фонсека пропустив уперед тренера Монако Леонарду Жардіма, який став чемпіоном Франції в сезоні 2016/17 і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Фонсека у сезоні 2017/18 виграв із Шахтарем чемпіонат України, Кубок України та Суперкубок України.

Також на нагороду претендував керманич Бенфіки Руй Віторія, пише Трибуна.

Нагадаємо, що футболіста Шахтаря, якого хотів натуралізувати Шевченко, викликали у збірну Бразилії.