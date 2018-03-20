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60 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 16:33
Гравець молодіжки: Ми повинні помститися Англії за те, що програли вдома
|Валерій Лучкевич
Молодіжна збірна України збирається помститися англійцям за домашню поразку 0:2.
Про це сказав хавбек бельгійського Стандарта і молодіжки Валерій Лучкевич.
"Вони точно такі ж, як і ми. Тим більше, ми повинні їм помститися за те, що програли вдома. У нас більш бойовий настрій. Їдемо до Англії за перемогою і не думаємо ні про що інше", - сказав Лучкевич в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що стало відомо, хто зіграє за молодіжну збірну України проти Англії.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій