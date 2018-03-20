Гравець молодіжки: Ми повинні помститися Англії за те, що програли вдома

Валерій Лучкевич

Молодіжна збірна України збирається помститися англійцям за домашню поразку 0:2.

Про це сказав хавбек бельгійського Стандарта і молодіжки Валерій Лучкевич.

"Вони точно такі ж, як і ми. Тим більше, ми повинні їм помститися за те, що програли вдома. У нас більш бойовий настрій. Їдемо до Англії за перемогою і не думаємо ні про що інше", - сказав Лучкевич в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що стало відомо, хто зіграє за молодіжну збірну України проти Англії.